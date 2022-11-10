У США заявили, що "чекають сигналів" від росії про готовність до переговорів з Україною

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"Ми знаємо, що Президент Зеленський заявив, що цю війну потрібно закінчити дипломатією та діалогом. Ще на початку цього тижня він вкотре дав зрозуміти, що Україна готова до справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували...

Час від часу росіяни висловлювали ті самі настрої, проте, на жаль, ми бачили лише те, що вони поєднували ці настрої з жорстокою агресією проти українського народу, націлюючись на все більше і більше українську інфраструктуру. Ми знову наголошуємо, що москва має продемонструвати не лише словом, а й ділом, що вона готова до переговорів, як це почув світ від України", - сказав він.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті El País заявляв, що Україна зможе знайти формат для діалогу з росією, якщо російські війська відступлять і визнають, що припустилися жахливої помилки.

Раніше Зеленський заявив, що росія почала маніпулювати темою переговорів, щоб зупинити визволення України, перегрупувати сили та накопичити ресурси для нового удару.

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