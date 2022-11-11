Генерал Милли призывает к переговорам Украины с рф, но советники Байдена сопротивляются - NYT

Детали

Ссылаясь на чиновников, журналисты утверждают, что на закрытых совещаниях Марк Милли заявил, что украинцы достигли на поле боя примерно столько, сколько они могли разумно ожидать до наступления зимы, и поэтому они должны попытаться закрепить их достижения за столом переговоров.

Но другие чиновники, как отмечается, сопротивлялись этой идее, утверждая, что ни одна из сторон не готова к переговорам и что любая пауза в боевых действиях лишь даст президенту россии владимиру путину возможность перегруппироваться.

Хотя советники Байдена считают, что война, вероятно, в конце концов будет урегулирована путем переговоров, официальные лица заявили, что они пришли к выводу, что момент еще не созрел, и Соединенные Штаты не должны рассматриваться как давящие на украинцев, чтобы они сдерживались, пока они не имеют импульс.

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Сообщается, что дебаты, описанные официальными лицами на условиях анонимности, в последние дни выплеснулись на публику, когда генерал Милли сделал публичные комментарии, намекавшие на его личный совет. "Ловите момент", - сказал он в своей речи. "Сейчас неизвестно с какой-то степенью уверенности, что ждет нас в будущем, но мы думаем, что здесь есть определенные возможности для некоторых дипломатических решений", - сказал генерал.

"Однако Белый дом сделал упор на дистанцирование от любых предположений о том, что он подталкивает Президента Украины Владимира Зеленского к уступке территории российским захватчикам, даже когда москва выводит войска из стратегического города Херсона", - пишет издание.

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"Соединенные Штаты не давят на Украину. Мы не настаиваем на чем-то с Украиной. То, что мы делаем, — это консультации как партнеры и демонстрация нашей поддержки не только через публичные заявления или моральную поддержку, но и через ощутимую, физическую поддержку в виде военной помощи, о которой я упоминал ранее", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.