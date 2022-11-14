Зима и нытье россии не повлияют на деоккупацию территорий Украины – Подоляк

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"Зимний период, особенности климата, информкампания о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции, бесконечное нытье россии о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу президента Украины Владимира Зеленского по деоккупации Украины. ВСУ подтверждают", – написал Подоляк в Twitter.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не исключает проведения переговоров с российским диктатором владимиром путиным, но для этого россия должна вывести войска из Украины и возместить ущерб.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине из россии "в какой-то момент" предстоит возобновить переговоры о прекращении войны. Однако, по его словам, они должны проходить исключительно на условиях Киева.