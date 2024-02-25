рф іноді проривається в Роботине, але це дорога в один кінець – DeepState
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями, Збройні сили України знищують росіян, які намагаються прорватися в Роботине.
Окупанти стараються прорватися у Роботине, проте ЗСУ ліквідують ворога. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
На Запоріжжі іноді фіксують прорив російських сил у Роботиному, але це завжди призводить до безрезультатних спроб.
За інформацією, рф намагається закріпитися в селі без бою. Проте наслідки таких дій очевидні – Сили оборони ліквідують або беруть у полон окупантів.
російські війська захопили місто Ласточкине на сході України24.02.24, 21:45 • 84045 переглядiв