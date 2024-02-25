рф иногда прорывается в Роботино, но это дорога в один конец - DeepState
Киев • УНН
Согласно сообщениям, Вооруженные силы Украины уничтожают россиян, которые пытаются прорваться в Роботино.
Оккупанты стараются прорваться в Роботино, однако ВСУ ликвидируют врага. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
На Запорожье иногда фиксируют прорыв российских сил в Роботино, но это всегда приводит к безрезультатным попыткам.
По информации, рф пытается закрепиться в селе без боя. Однако последствия таких действий очевидны - Силы обороны ликвидируют или берут в плен оккупантов.
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рф иногда прорывается в Роботино, но это дорога в один конец - DeepState
Согласно сообщениям, Вооруженные силы Украины уничтожают россиян, которые пытаются прорваться в Роботино.
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