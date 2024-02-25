рф иногда прорывается в Роботино, но это дорога в один конец - DeepState

Оккупанты стараются прорваться в Роботино, однако ВСУ ликвидируют врага. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

На Запорожье иногда фиксируют прорыв российских сил в Роботино, но это всегда приводит к безрезультатным попыткам.

По информации, рф пытается закрепиться в селе без боя. Однако последствия таких действий очевидны - Силы обороны ликвидируют или берут в плен оккупантов.

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