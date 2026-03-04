$43.450.22
рф готується до посилення наступу на Покровському напрямку - ДШВ ЗСУ

Київ • УНН

 • 202 перегляди

7 корпус ДШВ ЗСУ повідомляє про ознаки підготовки противника до активізації бойових дій на Покровському напрямку. російські окупанти планують посилення наступу на початку весни, накопичуючи ресурси.

рф готується до посилення наступу на Покровському напрямку - ДШВ ЗСУ

На Покровському напрямку у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ фіксуються ознаки підготовки противника до активізації бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Деталі

За словами військових, російські окупанти планують посилення наступу на початку весни. Останні декілька місяців противник свідомо здійснював накопичення ресурсів для подальшого застосування.

Ворог сконцентрував найбільші зусилля задля просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Тривають бої у східній частині населеного пункту. Водночас противник намагається тиснути на українських оборонців та надалі просуватися у центральну частину Гришиного, одночасно штурмуючи його з півночі та півдня. Також ворог не полишає спроб повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Однак українські військові утримують визначені позиції на північних околицях обох населених пунктів

- йдеться в дописі.

У лютому 2026 року українські військові ліквідували та поранили понад 1 тис росіян. Також знищили та уразили 38 гармат та мінометів, 4 одиниці броньованої техніки, 84 одиниць авто- та мототехніки, 5 НРК, зазначили в корпусі.

Нагадаємо

Від початку доби 4 березня зафіксовано 48 атак агресора на фронті. Ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках, продовжуються обстріли прикордонних районів Сумщини.

Євген Устименко

