рф готовится к усилению наступления на Покровском направлении - ДШВ ВСУ

На Покровском направлении в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ фиксируются признаки подготовки противника к активизации боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По словам военных, российские оккупанты планируют усиление наступления в начале весны. Последние несколько месяцев противник сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения.

Враг сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Продолжаются бои в восточной части населенного пункта. В то же время противник пытается давить на украинских защитников и в дальнейшем продвигаться в центральную часть Гришино, одновременно штурмуя его с севера и юга. Также враг не оставляет попыток полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Однако украинские военные удерживают определенные позиции на северных окраинах обоих населенных пунктов