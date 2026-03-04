$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 5106 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 15110 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 14736 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 21362 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 48951 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 76899 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 64426 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67313 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61713 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34891 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
рф готовится к усилению наступления на Покровском направлении - ДШВ ВСУ

Киев • УНН

 • 782 просмотра

7 корпус ДШВ ВСУ сообщает о признаках подготовки противника к активизации боевых действий на Покровском направлении. российские оккупанты планируют усиление наступления в начале весны, накапливая ресурсы.

рф готовится к усилению наступления на Покровском направлении - ДШВ ВСУ

На Покровском направлении в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ фиксируются признаки подготовки противника к активизации боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Детали

По словам военных, российские оккупанты планируют усиление наступления в начале весны. Последние несколько месяцев противник сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения.

Враг сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Продолжаются бои в восточной части населенного пункта. В то же время противник пытается давить на украинских защитников и в дальнейшем продвигаться в центральную часть Гришино, одновременно штурмуя его с севера и юга. Также враг не оставляет попыток полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Однако украинские военные удерживают определенные позиции на северных окраинах обоих населенных пунктов

- говорится в сообщении.

В феврале 2026 года украинские военные ликвидировали и ранили более 1 тыс россиян. Также уничтожили и поразили 38 орудий и минометов, 4 единицы бронированной техники, 84 единицы авто- и мототехники, 5 НРК, отметили в корпусе.

Напомним

С начала суток 4 марта зафиксировано 48 атак агрессора на фронте. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, продолжаются обстрелы приграничных районов Сумщины.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Сумская область
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе