рф готовится к усилению наступления на Покровском направлении - ДШВ ВСУ
Киев • УНН
7 корпус ДШВ ВСУ сообщает о признаках подготовки противника к активизации боевых действий на Покровском направлении. российские оккупанты планируют усиление наступления в начале весны, накапливая ресурсы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Детали
По словам военных, российские оккупанты планируют усиление наступления в начале весны. Последние несколько месяцев противник сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения.
Враг сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Продолжаются бои в восточной части населенного пункта. В то же время противник пытается давить на украинских защитников и в дальнейшем продвигаться в центральную часть Гришино, одновременно штурмуя его с севера и юга. Также враг не оставляет попыток полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Однако украинские военные удерживают определенные позиции на северных окраинах обоих населенных пунктов
В феврале 2026 года украинские военные ликвидировали и ранили более 1 тыс россиян. Также уничтожили и поразили 38 орудий и минометов, 4 единицы бронированной техники, 84 единицы авто- и мототехники, 5 НРК, отметили в корпусе.
Напомним
С начала суток 4 марта зафиксировано 48 атак агрессора на фронте. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, продолжаются обстрелы приграничных районов Сумщины.