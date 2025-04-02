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рф готує резерви для спроби ривку на фронті в травні – ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 7672 перегляди

кремль готує резерви для спроби ривку на фронті в травні. Зеленський заявляв, що путін готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину.

рф готує резерви для спроби ривку на фронті в травні – ЦПД РНБО

кремль готує свої резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко в Telegram, передає УНН.

росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні

- написав Коваленко.

Весняно-літній наступ рф: в ISW проаналізували плани путіна та де очікувати ударів.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський в кінці березня заявляв, що Російський диктатор володимир путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Він готує новий наступ, зокрема на Сумщину та Харківщину.

Раніше українська розвідка повідомляла, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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