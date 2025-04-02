рф готовит резервы для попытки рывка на фронте в мае – ЦПД СНБО

кремль готовит свои резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.

россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае - написал Коваленко.

Весенне-летнее наступление рф: в ISW проанализировали планы путина и где ожидать ударов.

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Президент Владимир Зеленский в конце марта заявлял, что Российский диктатор владимир путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Он готовит новое наступление, в частности на Сумщину и Харьковщину.

Ранее украинская разведка сообщала, что россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня.