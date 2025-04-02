рф готовит резервы для попытки рывка на фронте в мае – ЦПД СНБО
Киев • УНН
кремль готовит резервы для попытки рывка на фронте в мае. Зеленский заявлял, что путин готовится к весеннему наступлению на Сумщину и Харьковщину.
кремль готовит свои резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.
россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае
Весенне-летнее наступление рф: в ISW проанализировали планы путина и где ожидать ударов.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский в конце марта заявлял, что Российский диктатор владимир путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Он готовит новое наступление, в частности на Сумщину и Харьковщину.
Ранее украинская разведка сообщала, что россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня.