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рф готовит резервы для попытки рывка на фронте в мае – ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 7668 просмотра

кремль готовит резервы для попытки рывка на фронте в мае. Зеленский заявлял, что путин готовится к весеннему наступлению на Сумщину и Харьковщину.

рф готовит резервы для попытки рывка на фронте в мае – ЦПД СНБО

кремль готовит свои резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.

россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае

- написал Коваленко.

Весенне-летнее наступление рф: в ISW проанализировали планы путина и где ожидать ударов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в конце марта заявлял, что Российский диктатор владимир путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Он готовит новое наступление, в частности на Сумщину и Харьковщину.

Ранее украинская разведка сообщала, что россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Владимир Зеленский
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