РФ доведеться укладати з Україною нову угоду щодо транспортування газу до Європи – НБУ

Так, у Національному банку України оцінили ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний.

"Будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відтермінувати запуск проекту, що, ймовірно, не відбудеться вчасно, до кінця 2019 року", - йдеться у звіті.



Крім того, зазначається, що Газпром був змушений змінити проекти газогонів через Туреччину до Балкан і Центральної Європи та почати їх реалізацію зі значним запізненням.



"Тож РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду із транспортування природного газу до Європи", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, до Конгресу США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2".



Як повідомляв УНН, у Німеччині заявили про необхідність забезпечити транзит газу через Україну після 2019 року.