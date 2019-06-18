РФ доведеться укладати з Україною нову угоду щодо транспортування газу до Європи – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Національному банку України заявили, що Російській Федерації доведеться укладати з Україною нову угоду щодо транспортування газу до Європи. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність НБУ, передає УНН.
Так, у Національному банку України оцінили ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний.
"Будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відтермінувати запуск проекту, що, ймовірно, не відбудеться вчасно, до кінця 2019 року", - йдеться у звіті.
Крім того, зазначається, що Газпром був змушений змінити проекти газогонів через Туреччину до Балкан і Центральної Європи та почати їх реалізацію зі значним запізненням.
"Тож РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду із транспортування природного газу до Європи", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, до Конгресу США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2".
Як повідомляв УНН, у Німеччині заявили про необхідність забезпечити транзит газу через Україну після 2019 року.