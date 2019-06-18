РФ придется заключать с Украиной новое соглашение по транспортировке газа в Европу - НБУ

Так, в Национальном банке Украины оценили риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 как умеренный.

"Строительство" Северного потока-2 "в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, что, вероятно, не состоится вовремя, до конца 2019", - говорится в отчете.



Кроме того, отмечается, что Газпром был вынужден изменить проекты газопроводов через Турцию на Балканы и Центральную Европу и начать их реализацию со значительным опозданием.



"Поэтому РФ придется договариваться с Украиной о новом соглашении по транспортировке природного газа в Европу", - говорится в отчете.

Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о санкцях против "Северного потока-2".



Как сообщал УНН, в Германии заявили о необходимости обеспечить транзит газа через Украину после 2019 года.