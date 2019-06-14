До Конгресу США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сенатор Джон Баррассо вніс в Конгрес США законопроект, яким передбачено введення обмежувальних заходів щодо проекту "Північний потік-2" та інших російських газопроводів. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву прес-служби сенатора, опубліковану на його сайті.
Законопроект "передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2", яким буде транспортуватися газ з Росії до Німеччини, а також проти інших російських газопроводів".
"Закон про співпрацю в галузі енергетичної безпеки з союзниками в Європі, або Акт ESCAPE зміцнює енергетичну безпеку, надаючи їм стабільну і надійну американську енергію", - заявив сенатор.
У документі зауважується, що "деякі європейські союзники США все більше залежать від російського газу, і Росія продовжує підривати мир і безпеку в Європі за допомогою різних механізмів, включаючи використання енергії як геополітичної зброї".
"Трубопровід "Північний потік-2", який транспортуватиме природний газ з Росії до Німеччини, зробить Європу ще більш залежною від російського газу, підірвавши диверсифікацію європейських джерел енергії, поставок і маршрутів", - запевнив Баррассо.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що розглядає можливість санкцій щодо російського проекту газопроводу "Північний потік 2" і попередив Німеччину про залежність від російського палива.