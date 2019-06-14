В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект, предусматривающий введение ограничительных мероприятий по проекту "Северный поток-2" и других российских газопроводов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы сенатора, опубликованную на его сайте.
Законопроект "предусматривает введение санкций против" Северного потока-2 ", которым будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".
"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", - заявил сенатор.
В документе отмечается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии как геополитического оружия".
"Трубопровод" Северный поток-2 ", который будет транспортировать природный газ из России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", - заверил Баррассо.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рассматривает возможность санкций в отношении российского проекта газопровода "Северный поток 2" и предупредил Германию о зависимости от российского топлива.