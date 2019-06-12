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Трамп розглядає можливість санкцій щодо російського нафтопроводу Nord Stream 2

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що розглядає можливість санкцій щодо російського проекту газопроводу "Північний потік 2" і попередив Німеччину про залежність від російського палива, передає УНН з посиланням на Reuters.

Трамп розглядає можливість санкцій щодо російського нафтопроводу Nord Stream 2

"Я думаю , Німеччина робить величезну помилку, так покладаючись на той трубопровід (Північний Потік 2 - ред.). Це жахлива помилка для Німеччини, але вона робить свою справу, і це добре... Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує від Німеччини мільярди і мільярди доларів", - заявив Трамп журналістам під час зустрічі з президентом Польщі Анджей Дудою в Білому домі.

Нагадаємо, президенти Польщі та США Анджей Дуда та Дональд Трамп в середу підписали спільну декларацію щодо військової присутності США в Польщі.

Сполучені Штати планують посилити свою нинішню військову присутність приблизно 4 500 ротаційних військовослужбовців США в Польщі. Очікується, що ця довготривала присутність зросте приблизно на 1000 додаткових військовослужбовців США у найближчому майбутньому і зосереджуватиметься на забезпеченні додаткових можливостей оборони та стримування в Польщі", - зазначено у декларації.

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