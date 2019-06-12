Трамп рассматривает возможность санкций в отношении российского нефтепровода Nord Stream 2

"Я думаю, Германия делает огромную ошибку, так полагаясь на тот трубопровод (Северный Поток 2 - ред.). Это ужасная ошибка для Германии, но она делает свое дело, и это хорошо ... Мы защищаем Германию от России, а Россия получает от Германии миллиарды и миллиарды долларов", - заявил Трамп журналистам во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме.

Напомним, президенты Польши и США Дуда и Дональд Трамп в среду подписали совместную декларацию по военному присутствию США в Польше.

Соединенные Штаты планируют усилить свое нынешнее военное присутствие примерно 4500 ротационных военнослужащих США в Польше. Ожидается, что это долговременное присутствие возрастет примерно на 1000 дополнительных военнослужащих США в ближайшем будущем и будет сосредоточено на обеспечении дополнительных возможностей обороны и сдерживания в Польше", - говорится в декларации.