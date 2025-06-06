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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 5258 перегляди

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рф атакувала Україну 407 дронами та 45 ракетами: деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Вночі росія запустила по Україні 407 безпілотників і 45 ракет, включаючи 6 балістичних. Збито 36 ракет (4 балістичні) і 199 дронів, 169 БПЛА придушено РЕБ.

рф атакувала Україну 407 дронами та 45 ракетами: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі запустила по Україні 407 безпілотників та 45 ракет, у тому числі 6 балістичних, збито 36 ракет, у тому числі 4 балістичні, і 199 дронів, ще 169 безпілотників втрачено або придушено РЕБ, а дві балістичні ракети - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

У ніч на 6 червня (із 20.00 5 червня) противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу

- вказали у ПС ЗСУ і перечислили:
  • 407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ Криму;
    • 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;
      • 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;
        • 2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;
          • 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни: 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені); 30 крилатих ракет Х-101; 2 крилаті ракети Іскандер-К

            - повідомили у ПС ЗСУ.

            "Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях", - ідеться у повідомленні.

            "росія не змінює свого почерку": Зеленський повідомив про зростання кількості постраждалих від атаки рф і закликав до тиску на агресора06.06.25, 10:40 • 956 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Війна
            Ту-160
            Ту-95
            Х-101
            Збройні сили України
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            Україна
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