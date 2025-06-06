рф атакувала Україну 407 дронами та 45 ракетами: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі запустила по Україні 407 безпілотників та 45 ракет, у тому числі 6 балістичних, збито 36 ракет, у тому числі 4 балістичні, і 199 дронів, ще 169 безпілотників втрачено або придушено РЕБ, а дві балістичні ракети - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни: 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені); 30 крилатих ракет Х-101; 2 крилаті ракети Іскандер-К