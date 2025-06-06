рф атаковала Украину 407 дронами и 45 ракетами: детали от ВС ВСУ
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 407 беспилотников и 45 ракет, включая 6 баллистических. Сбито 36 ракет (4 баллистические) и 199 дронов, 169 БПЛА подавлено РЭБ.
россия ночью запустила по Украине 407 беспилотников и 45 ракет, в том числе 6 баллистических, сбито 36 ракет, в том числе 4 баллистические, и 199 дронов, еще 169 беспилотников потеряно или подавлено РЭБ, а две баллистические ракеты - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
В ночь на 6 июня (с 20.00 5 июня) противник атаковал 452-мя средствами воздушного нападения
- 407 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ Крыма;
- 6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл. – рф;
- 36 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем;
- 2 крылатыми ракетами Искандер-К из района Джанкой ВОТ Крыма;
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны: 199 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 - локационно потеряны/подавлены РЭБ; 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две - не достигли целей (локационно потеряны); 30 крылатых ракет Х-101; 2 крылатые ракеты Искандер-К
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях", - говорится в сообщении.
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