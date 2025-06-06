рф атаковала Украину 407 дронами и 45 ракетами: детали от ВС ВСУ

россия ночью запустила по Украине 407 беспилотников и 45 ракет, в том числе 6 баллистических, сбито 36 ракет, в том числе 4 баллистические, и 199 дронов, еще 169 беспилотников потеряно или подавлено РЭБ, а две баллистические ракеты - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

В ночь на 6 июня (с 20.00 5 июня) противник атаковал 452-мя средствами воздушного нападения - указали в ВС ВСУ и перечислили:

407 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ Крыма;

6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл. – рф;

36 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем;

2 крылатыми ракетами Искандер-К из района Джанкой ВОТ Крыма;

1 противорадиолокационная ракета Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны: 199 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 - локационно потеряны/подавлены РЭБ; 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две - не достигли целей (локационно потеряны); 30 крылатых ракет Х-101; 2 крылатые ракеты Искандер-К - сообщили в ВС ВСУ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях", - говорится в сообщении.

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