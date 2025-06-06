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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
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рф атаковала Украину 407 дронами и 45 ракетами: детали от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Ночью россия запустила по Украине 407 беспилотников и 45 ракет, включая 6 баллистических. Сбито 36 ракет (4 баллистические) и 199 дронов, 169 БПЛА подавлено РЭБ.

рф атаковала Украину 407 дронами и 45 ракетами: детали от ВС ВСУ

россия ночью запустила по Украине 407 беспилотников и 45 ракет, в том числе 6 баллистических, сбито 36 ракет, в том числе 4 баллистические, и 199 дронов, еще 169 беспилотников потеряно или подавлено РЭБ, а две баллистические ракеты - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

В ночь на 6 июня (с 20.00 5 июня) противник атаковал 452-мя средствами воздушного нападения

- указали в ВС ВСУ и перечислили:
  • 407 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ Крыма;
    • 6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл. – рф;
      • 36 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем;
        • 2 крылатыми ракетами Искандер-К из района Джанкой ВОТ Крыма;
          • 1 противорадиолокационная ракета Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны: 199 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 - локационно потеряны/подавлены РЭБ; 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две - не достигли целей (локационно потеряны); 30 крылатых ракет Х-101; 2 крылатые ракеты Искандер-К

            - сообщили в ВС ВСУ.

            "Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях", - говорится в сообщении.

            "россия не меняет своего почерка": Зеленский сообщил о росте числа пострадавших от атаки рф и призвал к давлению на агрессора06.06.25, 10:40 • 702 просмотра

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Война
            Ту-160
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