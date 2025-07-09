рф вдарила по Степногірській громаді: поранена жінка, є руйнування

У середу, 9 липня російська армія атакувала Степногірську Запорізької області. Внаслідок обстрілу дістала поранень жінка. Пошкоджені будинки. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової аідміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Поранена жінка та зруйновані приватні будинки - такі наслідки ранішньої ворожої атаки по Степногірській громаді - йдеться у повідомленні.

"Екстрені служби виїхали на місце удару", - додав чиновник.

Нагадаємо

У ніч на 9 липня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ фіксували зліт двох МіГ-31К. Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі.

Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі