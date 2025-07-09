рф ударила по Степногорской общине: ранена женщина, есть разрушение
Киев • УНН
Российская армия 9 июля атаковала Степногорск Запорожской области, в результате чего ранена женщина и повреждены дома. Экстренные службы работают на месте удара.
В среду, 9 июля, российская армия атаковала Степногорск Запорожской области. В результате обстрела получила ранения женщина. Повреждены дома. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Раненая женщина и разрушенные частные дома - таковы последствия утренней вражеской атаки по Степногорской общине
"Экстренные службы выехали на место удара", - добавил чиновник.
Напомним
В ночь на 9 июля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Воздушные Силы ВСУ фиксировали взлет двух МиГ-31К. Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупреждали о большом количестве вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве.
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