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рф ударила по Степногорской общине: ранена женщина, есть разрушение

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Российская армия 9 июля атаковала Степногорск Запорожской области, в результате чего ранена женщина и повреждены дома. Экстренные службы работают на месте удара.

рф ударила по Степногорской общине: ранена женщина, есть разрушение

В среду, 9 июля, российская армия атаковала Степногорск Запорожской области. В результате обстрела получила ранения женщина. Повреждены дома. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Раненая женщина и разрушенные частные дома - таковы последствия утренней вражеской атаки по Степногорской общине

- говорится в сообщении.

"Экстренные службы выехали на место удара", - добавил чиновник.

Напомним

В ночь на 9 июля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Воздушные Силы ВСУ фиксировали взлет двух МиГ-31К. Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупреждали о большом количестве вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область
МиГ-31
Украина
Tesla
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