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рф атакувала Одесу "Шахедами": щонайменше пʼять поранених, серед них дитина

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Вранці 17 червня росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами. Є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, та постраждалі.

рф атакувала Одесу "Шахедами": щонайменше пʼять поранених, серед них дитина

Російська армія 17 червня рано вранці вдарили по Одесі "Шахедами". Внаслідок ворожого обстрілу у місті щонайменше 5 поранених, серед них одна дитина. У результаті цього є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram, передає УНН.

Деталі

За його словами, атака дронів на Одесу була масованою.

На світанку ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів, тощо

- йдеться у дописі чиновника.

"Наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина", - повідомив Олег Кіпер о 06:13.

Нагадаємо

У 2025 році кількість загиблих і поранених цивільних осіб в Україні зросла на 50% порівняно з минулим роком. У травні загинуло 183 цивільних, 836 поранено.

Одесу вночі масовано атакували російські дрони: є поранений04.06.25, 07:43 • 3522 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Кіпер Олег Олександрович
Україна
Одеса
Tesla
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