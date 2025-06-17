рф атаковала Одессу "Шахедами": есть разрушения и пострадавшие

Российская армия 17 июня рано утром ударили по Одессе "Шахедами". В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, передает УНН.

По его словам, атака дронов на Одессу была массированной.

На рассвете враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.