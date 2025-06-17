рф атаковала Одессу "Шахедами": есть разрушения и пострадавшие
Киев • УНН
Утром 17 июня россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами. Есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, и пострадавшие.
Российская армия 17 июня рано утром ударили по Одессе "Шахедами". В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, передает УНН.
Детали
По его словам, атака дронов на Одессу была массированной.
На рассвете враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.
"Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", - добавил Кипер.
Напомним
В 2025 году количество погибших и раненых гражданских лиц в Украине выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. В мае погибло 183 гражданских, 836 ранены.
Одессу ночью массированно атаковали российские дроны: есть раненый04.06.25, 07:43 • 3522 просмотра