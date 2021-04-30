Результативний виступ Леня допоміг “Вашингтону” обіграти чинного чемпіона НБА

Деталі

Український центровий провів напрочуд ефективну третю чверті у матчі, а його загальний доробок склав 18 очок (7/12 двоочкових, 0/1 триочкових, 4/7 штрафних) і зробив 9 підбирань (одного не вистачило до дабл-даблу). Також в його активі 1 передача, 2 блок-шота при 2 фолах за 25 хвилин.

“Візардс” виграли із перевагою в дев’ять балів — 116:107.

Наразі “Візардс” знаходяться в зоні плей-ін, посідаючи 10 місце з 28 перемогами та 34 поразками.

Доповнення

Лень у складі “Вашингтону” набирає 7,4 очка та робить 4,2 підбирання в середньому за 16,1 хвилини на майданчику.