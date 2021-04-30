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Результативное выступление Леня помогло "Вашингтону" обыграть действующего чемпиона НБА

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Удачная игра украинском Алексея Леня помогла “Вашингтон Уизардс” завоевать домашнюю победу в противостоянии с действующим чемпионом НБА — “Лос-Анджелес Лейкерс”, передает корреспондент УНН.

Детали

Украинский центровой провел на удивление эффективную третью четверти в матче, а его общий задел составил 18 очков (7/12 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/7 штрафных) и сделал 9 подборов (одного не хватило до дабл-дабл). Также в его активе 1 передача, 2 блок-шота при 2 фолах за 25 минут.

“Уизардс” выиграли с преимуществом в девять баллов — 116: 107.

Сейчас “Уизардс” находятся в зоне плей-ин, занимая 10 место с 28 победами и 34 поражениями.

Дополнение

Лень в составе “Вашингтона” набирает 7,4 очка и делает 4,2 подбора в среднем за 16,1 минуты на площадке.

Украинские Национальные Новости

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