Резніков заявив, що евакуйовані з ОРДЛО повертаються з Росії додому
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. За інформацією української розвідки, евакуйовані до Росії мешканці ОРДЛО самостійно повертаються додому. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.
Цитата
“Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації — це на сьогоднішній день теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли. Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для Мосфільму чи хто у них там займається кіношками”, — наголосив Резніков.
Нагадаємо
Бойовики “ДНР” організували з 18 лютого масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації.