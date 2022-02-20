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Резников заявил, что эвакуированные из ОРДЛО возвращаются из России домой

Резников заявил, что эвакуированные из ОРДЛО возвращаются из России домой

Киев • УНН

 • 382298 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. По информации украинской разведки, эвакуированные в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

“То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в РФ — это на сегодняшний день тоже фарс, несколько тысяч они показательно вывезли. Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для Мосфильма или кто у них там занимается киношками”, — подчеркнул Резников.

Напомним

Боевики “ДНР” организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

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