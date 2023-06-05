Резніков висловив думку, що Китай може переконати росію припинити війну як "старший брат"

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У заключному слові на безпековому форумі міністр підкреслив, що "одним з головних правил" для учасника переговорів є "розпізнати головний інтерес сторін конфлікту". За його словами, для росії такими є зупинити шлях України до членства в НАТО, денаціоналізація, демілітаризація та "деукраїнізація" країни. Натомість для України, продовжив Резніков, - це "жити у свободі, в добробуті, будувати нормальну європейську мирну країну".

"Якщо хтось просить нас сісти за стіл, перевірте їх (російські, - ред.) інтереси знищити українців із землі, припинити наше право вступати до союзів, таких як ЄС, чи НАТО. Тому що НАТО не є лише військовим альянсом, це також і політичні, економічні союзники. Ми б хотіли будувати відносини зі своїми сусідами так, як ми хочемо", - зазначив він.

Резніков закликав "тих, хто хоче бути посередником" у вирішенні війни в Україні запитати у росії, чи вона "готова припинити нас вбивати, бомбити, посилати в Україну крилаті ракети, балістичні ракети проти мирного населення?"

Він також звернувся до присутнього на панелі колишнього віце-міністра МЗС Китаю Цуя Тянькая. Міністр нагадав про угоду про співпрацю між радянським союзом та Китаєм, у якій, за його словами, москва виступала "старшим братом", а пекін - "молодшим".

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"На мою думку, після серйозної зустрічі в москві, коли ваш лідер (Китаю Сі Цзіньпін, - ред.) був у москві, ви також підписали нову угоду з росією. Чи правда, що Китай став старшим братом, а росія - молодшим? Чи можете ви сказати своєму молодшому братові припинити вбивати українців?", - запитав Резніков.

Цуй Тянькай у відповідь сказав: "Нам не подобається ця думка, що радянський союз був старшим братом, а ми – молодшим. Звісно, ми не зробимо так із сьогоднішньою росією. Ми не нав'язуємо росії свої ідеї. Ні, це не наша позиція. Вони суверенна держава".

Нагадаємо

Міністр оборони Олексій Резніков на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" заявив, що низка країн готові виступити у ролі посередника між росією та Україною у мирних переговорах, однак наразі, коли триває війна, Україні потрібні інструменти, щоб її закінчити.