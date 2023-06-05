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Резников высказал мнение, что Китай может убедить россию прекратить войну как "старший брат"

Киев • УНН

 • 539126 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр обороны Алексей Резников на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре высказал мнение, что Китай может убедить россию прекратить войну против Украины как "старший брат", ссылаясь на отношения между странами со времен советского союза, передает УНН.

Резников высказал мнение, что Китай может убедить россию прекратить войну как "старший брат"

Детали

В заключительном слове на форуме по безопасности министр подчеркнул, что "одним из главных правил" для участника переговоров является "распознать главный интерес сторон конфликта". По его словам, для россии таковыми являются остановить путь Украины к членству в НАТО, денационализация, демилитаризация и "деукраинизация" страны. Для Украины, продолжил Резников, - это "жить в свободе, в благополучии, строить нормальную европейскую мирную страну".

"Если кто-то просит нас сесть за стол, проверьте их (российские, - ред.) интересы уничтожить украинцев с земли, прекратить наше право вступать в союзы, такие как ЕС, или НАТО. Потому что НАТО не является только военным альянсом, это также и политические, экономические союзники. Мы бы хотели строить отношения со своими соседями так, как мы хотим", - отметил он.

Резников призвал "тех, кто хочет быть посредником" в разрешении войны в Украине спросить у россии, готова ли она "прекратить нас убивать, бомбить, посылать в Украину крылатые ракеты, баллистические ракеты против мирного населения?"

Он также обратился к присутствовавшему на панели бывшему вице-министру МИД Китая Цую Тянькая. Министр напомнил о соглашении о сотрудничестве между советским союзом и Китаем, в котором, по его словам, москва выступала "старшим братом", а пекин - "младшим".

Цитата

"По моему мнению, после серьёзной встречи в москве, когда ваш лидер (Китая Си Цзиньпин, - ред.) был в москве, вы также подписали новое соглашение с россией. Правда ли, что Китай стал старшим братом, а россия - младшим? Можете ли вы сказать своему младшему брату прекратить убивать украинцев?", - спросил Резников.

Цуй Тянькай в ответ сказал: "Нам не нравится эта мысль, что советский союз был старшим братом, а мы – младшим. Конечно, мы не сделаем так с сегодняшней россией. Мы не навязываем россии свои идеи. Нет, это не наша позиция. Они суверенное государство".

Напомним

Министр обороны Алексей Резников на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" заявил, что ряд стран готовы выступить в роли посредника между россией и Украиной в мирных переговорах, однако сейчас, когда идет война, Украине нужны инструменты, чтобы ее закончить.

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