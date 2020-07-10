Резніков: умови мінських угод більше не відображають реалій на Донбасі повною мірою

“Після більш ніж п’ятирічного глухого кута в мирних переговорах між Росією і Україною стає очевидним, що необхідні нові підходи, щоб зупинити війну на східному кордоні Європи. Це означає вивчення прагматичних змін існуючого Мінського процесу. Попередні пропозиції такого роду зустріли опір, але наслідки відмови від вивчення альтернативних варіантів можуть виявитися набагато гіршими, ніж просте продовження нинішнього військового протистояння на сході України”, — пише Резніков.

Він упевнений в тому, що за умови, якщо агресія Кремля в Україні не припиниться, вона пошириться далі — на Європу.

Віце-прем’єр підкреслив, що цілі України залишаються незмінними, це — повне відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, тобто деокупація і безпечна реінтеграція окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей, як і Криму.

Водночас, один з основних переговорних майданчиків — Мінські угоди — зі слів Резнікова, були “буквально підписані під дулом пістолета”, тоді як “переговори проходили в тіні російських танків і артилерії”.

Так, вказано у статті, узгоджені в 2014-2015 роках умови дозволили запобігти поширенню конфлікту і, безсумнівно, врятували багато тисяч життів, але в рівній мірі очевидно, що “Мінські угоди в їх нинішньому вигляді недостатні для припинення війни”.

“У низці випадків умови Мінських угод більше не відображають реалій на сході України. Це найбільш яскраво проявилося щодо лінії зіткнення, яка була ретельно зафіксована в офіційних Мінських угодах. Лінія фронту, визначена на початку 2015 року, з тих пір застаріла в результаті подальшої окупації Росією ще 1800 квадратних миль (4 661 кв. км — ред.) української землі. Очевидно, що такі аномалії позбавляють логіки весь Мінський процес”, — сказано в статті.

Як зазначає Резніков, протягом минулого року Україна зробила значні зусилля для відновлення практичної складової Мінського процесу, проте російська сторона продовжила порушувати угоду про припинення вогню, що є найбільш фундаментальним моментом всього “Мінська”.

“Не дивлячись на ці проблеми, Україна виступає за продовження зусиль у межах Мінського процесу... Щоб досягти якого-небудь прогресу, ми розуміємо, що контакт необхідний. Проте, необхідність в перегляді структури також очевидна”, — зазначає віце-прем’єр.

Говорячи про альтернативний підхід до угод, він зазначає, що, безумовно, існує низка “червоних ліній”.

“Наприклад, Київ дав зрозуміти, що немає сенсу обговорювати “особливий статус” для окупованого Росією сходу України, і вважає, що це питання було введено в мирний процес під примусом”, — пише Резніков.

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Він упевнений в тому, що нездатність змінити Мінський процес призведе до можливої ​​ескалації конфлікту, не тільки в Україні, а й далі на території Європи.

“Наразі західний світ здається невпевненим в тому, як краще стримати ревізіоністську Росію, яка відроджується. Будучи провідною нацією в нинішній конфронтації, Україна є найбільш очевидним напрямом для стратегій стримування. У практичному плані це означає перегляд Мінського процесу та адаптацію меж нинішнього діалогу з урахуванням геополітичних реалій. Зараз не час догматично чіплятися за існуючі домовленості. Навпаки, творчі підходи необхідні для забезпечення глобальної безпеки і запобігання подальшій європейській дестабілізації”, — підкреслює віце-прем’єр.

З його слів, окрім підтримки прагматичного підходу до виконання Мінських угод, західні лідери повинні також переглянути роль і функції міжнародних інституцій безпеки, які беруть участь в мирному процесі в Україні. Наприклад, пише Резніков, ОБСЄ ніколи не розміщувала миротворців у великих масштабах для нейтралізації конфлікту.

“Тепер, можливо, прийшов час для такого кроку. Ми повністю усвідомлюємо серйозність проблеми, але успішний результат буде значним для всього континенту. Це буде вимагати реального керівництва і може стати особливим завданням для Швеції, яка головуватиме в ОБСЄ в 2021 році”, — підкреслив він.

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Окрім того, за його словами, якщо звичайні коаліції не працюють, в Україні “повинні подумати про створення нових і залученні нових союзників”.

“Погіршення міжнародного клімату безпеки з 2014 року свідчить про провал нинішньої політики щодо ревізіоністської Росії. Очевидна необхідність пошуку і реалізації нових моделей, здатних забезпечити мир і стримати Кремль. Найбільш прагматичний підхід до цього виклику полягає в більшій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України через модифікацію Мінського процесу, який провалюєтья. Подальші затримки призведуть лише до додаткових витрат”, — додав Резніков.

Як повідомляв УНН, напередодні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що вихід України з мінських угод буде надзвичайною подією.