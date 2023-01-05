Резніков розповів про ризики нападу з білорусі

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«Ми спостерігаємо уважно за тим, що відбувається і вздовж кордону білорусі, і в глибині. Ми розуміємо, що в стратегічних планах кремля – знищення всієї української державності, захоплення столиці і всієї територій. А потім, можливо, ведення перемовин з Заходом про розподіл впливу на залишки, як вони собі думають, України. Тому білоруський напрямок може бути ними використаний як стратегічний для нападу. Для цього їм треба сконцентрувати зусилля в декількох місцях. Ми готові до цього, уважно дивимося і будемо дивитися, коли цей ризик стане більш загрозливим», – розповів Резніков.

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна і надалі планує розвивати дану галузь та виготовляти все, від снарядів до літаків.

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