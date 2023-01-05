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Резніков про національний ВПК: Україна має виробляти все - від снарядів до літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Повномасштабне вторгнення змусило спростити деякі процедури щодо роботи вітчизняного військово промислового комплексу. Україна і надалі планує розвивати дану галузь та виготовляти все, від снарядів до літаків. Про це розповів в інтервʼю Олені Фроляк міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Резніков про національний ВПК: Україна має виробляти все - від снарядів до літаків

Цитата

«Війна спричинила пришвидшення нашого розуміння, що треба спростити певні процедури і максимально швидко розвивати національний ВПК, тому що це теж запорука нашої незалежності. Ми маємо роботи своє все, від пушок до снарядів танків, літаків і ракет. Нам не давали протикорабельні системи, такі як “Гарпун”, тому що боялися ескалації. Але коли наш “Нептун” відправив на дно флагман російського флоту, ми отримали “Гарпун”. І таких прикладів багато. Сьогодні ми спростили всі процедури, які дозволяють прискорити можливість поставити на озброєння ту чи іншу нову технологію. Сьогодні це виклики і можливості для нашого ВПК», – повідомив Резніков.

Нагадаємо

Україна спільно з країнами НАТО буде виробляти важке озброєння та військову техніку.

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