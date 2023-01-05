Резников о национальном ВПК: Украина должна производить все – от снарядов до самолетов

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«Война повлекла за собой ускорение нашего понимания, что надо упростить определенные процедуры и максимально быстро развивать национальный ВПК, потому что это тоже залог нашей независимости. Мы должны делать все свое - от пушек до снарядов танков, самолетов и ракет. Нам не давали противокорабельные системы, такие как “Гарпун”, потому что боялись эскалации. Но когда наш “Нептун” отправил на дно флагман российского флота, мы получили “Гарпун”. И таких примеров много. Сегодня мы упростили все процедуры, позволяющие ускорить возможность поставить на вооружение ту или иную новую технологию. Сегодня это вызовы и возможности для нашего ВПК», – сообщил Резников.

Напомним

Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.