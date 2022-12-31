На початку січня кремль планує закрити кордони та оголосити мобілізацію в росії та білорусі – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У росії на початку січня влада планує закрити кордони і оголосити чергову хвилю мобілізації. Про це у відеозверненні до росіян повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
Цитата
«Звертаюся до громадян росії. У вас залишився один тиждень, поки є якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан і розпочне чергову хвилю мобілізації. Кордони будуть закриті і в білорусі. Сьогодні ви думаєте, чим прикрасити святковий стіл та будуєте свої плани, але за боєм курантів ви можете не почути стукіт у двері. Це постукає військком. Особливо в містах, тому що в глибинці і так вже забрали багатьох чоловіків», – повідомив Резніков.
Нагадаємо
Глава Головного управління Розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що нова хвиля мобілізації в Росії розпочнеться з 5 січня.