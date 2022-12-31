В начале января кремль планирует закрыть границы и объявить мобилизацию в рф и беларуси – Резников

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«Обращаюсь к гражданам россии. У вас осталась одна неделя, пока еще есть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы будут закрыты и в беларусь. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы, но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так уже забрали многих мужчин», – сообщил Резников.

Напомним

Глава Главного управления Разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что новая волна мобилизации в россии начнется с 5 января.