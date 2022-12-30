россия начнет новую волну мобилизации 5 января – Буданов

Цитата

«На самом деле, у россии очень огромные проблемы с комплектованием уже в существующих подразделениях – из-за того, что они принимают участие в боевых действиях, которые несут очень значительные потери. Так и при формировании уже новых подразделений – на самом деле, им уже не хватает живой силы. Исходя из этого, сегодня они приняли для себя решение: с 5 января очередную волну мобилизации. Объявят ли они об этом именно 5 числа – я не знаю, но в планах стоит именно 5 января», – сказал Буданов.

Детали

Он добавил, что россии придется начинать новую волну мобилизации, учитывая даже тот факт, что продолжающаяся мобилизация, которую они вроде бы закончили – никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент, мобилизуют полным ходом людей на войну.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что руководство россии рассматривает вопрос общей мобилизации, не исключено, что рф закроет границы для выезда мужчин до 65 лет.