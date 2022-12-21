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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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росія розглядає питання загальної мобілізації - Данілов

росія розглядає питання загальної мобілізації - Данілов

Київ • УНН

 • 610065 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Керівництво росії наразі розглядає питання загальної мобілізації, не виключено, що рф закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Є інформація, що їм (росіянам – ред.) взагалі можуть перекрити всі кордони, не випускаючи взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно, і їх треба огородити парканом. І якби цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б російську федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогодні розглядається питання загальної мобілізації», - розповів Данілов.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter прокоментував мобілізацію у росії, назвавши “чарівними пігулками”, що дадуть змогу для них хоч якось відстрочити поразку.

Російські ЗМІ повідомляли раніше, що нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть, використавши негласні методи поповнення армії.

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