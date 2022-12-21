росія розглядає питання загальної мобілізації - Данілов

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«Є інформація, що їм (росіянам – ред.) взагалі можуть перекрити всі кордони, не випускаючи взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно, і їх треба огородити парканом. І якби цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б російську федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогодні розглядається питання загальної мобілізації», - розповів Данілов.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter прокоментував мобілізацію у росії, назвавши “чарівними пігулками”, що дадуть змогу для них хоч якось відстрочити поразку.

Російські ЗМІ повідомляли раніше, що нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть, використавши негласні методи поповнення армії.