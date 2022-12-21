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россия рассматривает вопрос общей мобилизации - Данилов

Киев • УНН

 • 610061 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Руководство россии рассматривает вопрос общей мобилизации, не исключено, что россия закроет границы для выезда мужчин до 65 лет. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Есть информация, что им (россиянам –ред.) вообще могут перекрыть все границы, не выпуская вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны. Я считаю, что так нужно было сделать давно, и их нужно огородить забором. И если бы цивилизованный мир принимал цивилизованные правила, то они бы российскую федерацию давно должны были уже закрыть раз и навсегда, чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права уезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос общей мобилизации», - рассказал Данилов.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал мобилизацию в россии, назвав “волшебными пилюлями”, которые позволят для них хоть как-то отсрочить поражение.

Российские СМИ сообщали ранее, что новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально его объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии.

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