россия рассматривает вопрос общей мобилизации - Данилов

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«Есть информация, что им (россиянам –ред.) вообще могут перекрыть все границы, не выпуская вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны. Я считаю, что так нужно было сделать давно, и их нужно огородить забором. И если бы цивилизованный мир принимал цивилизованные правила, то они бы российскую федерацию давно должны были уже закрыть раз и навсегда, чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права уезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос общей мобилизации», - рассказал Данилов.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал мобилизацию в россии, назвав “волшебными пилюлями”, которые позволят для них хоть как-то отсрочить поражение.

Российские СМИ сообщали ранее, что новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально его объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии.