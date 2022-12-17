Подоляк прокоментував призов та мобілізацію в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter прокоментував мобілізацію у Росії, назвавши це “чарівними пігулками”, що дадуть змогу хоч якось відстрочити поразку, передає УНН.
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“Збільшення строкової служби до двох років, безперервна мобілізація, „новий триденний наступ“ — кремлівські ревізіоністи хапаються за будь-які „чарівні пігулки“, що дадуть змогу хоч якось відстрочити поразку. Та вони навіть не „Жуков“. Лише косплеєри, у яких один фінал: трибунал”, — написав Подоляк.
Додамо
Михайло Подоляк у Twitter написав формулу Української перемоги над Росією, яка приведе до завершення війни.
Збільшення строкової служби до двох років, безперервна мобілізація, «новий триденний наступ» – кремлівські ревізіоністи хапаються за будь-які «чарівні пігулки», що дадуть змогу хоч якось відстрочити поразку. Та вони навіть не «Жуков». Лише косплеєри, у яких один фінал: трибунал.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 17, 2022