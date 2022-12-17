Подоляк прокомментировал призыв и мобилизацию в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал мобилизацию в России, назвав это “волшебными таблетками”, что позволят хоть как-то отсрочить поражение, передает УНН.
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“Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, „новое трехдневное наступление“ — кремлевские ревизионисты хватаются за любые „волшебные таблетки“, что позволит хоть как-то отсрочить поражение. Да они даже не „Жуков“. Лишь косплееры, у которых один финал: трибунал”, — написал Подоляк.
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Михаил Подоляк в Twitter написал формулу Украинской победы над Россией, которая приведет к завершению войны.
Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, «новое трехдневное наступление» – кремлевские ревизионисты хватаются за любые «волшебные пилюли», которые позволят хоть как-то отсрочить поражение. Да они даже не «Жуков». Только косплееры, у которых один финал: трибунал.—Михаил Подоляк (@Podolyak_M) December 17, 2022