Подоляк прокомментировал призыв и мобилизацию в РФ

Цитата

“Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, „новое трехдневное наступление“ — кремлевские ревизионисты хватаются за любые „волшебные таблетки“, что позволит хоть как-то отсрочить поражение. Да они даже не „Жуков“. Лишь косплееры, у которых один финал: трибунал”, — написал Подоляк.

Добавим

Михаил Подоляк в Twitter написал формулу Украинской победы над Россией, которая приведет к завершению войны.

Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, «новое трехдневное наступление» – кремлевские ревизионисты хватаются за любые «волшебные пилюли», которые позволят хоть как-то отсрочить поражение. Да они даже не «Жуков». Только косплееры, у которых один финал: трибунал.