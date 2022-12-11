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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В ОП розповіли про шлях до завершення війни

В ОП розповіли про шлях до завершення війни

Київ • УНН

 • 981309 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter написав формулу Української перемоги над Росією, яка приведе до завершення війни, передає УНН.

Цитата

“Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження російської економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки”, — написав Подоляк.

Додамо

Михайло Подоляк розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за “прості рішення” щодо завершення війни, де вказав, що “Маск віддає перевагу начебто чарівним “простим рішенням — обміняти чужі території на ілюзорний мир”.

Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 11, 2022

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