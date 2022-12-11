В ОП розповіли про шлях до завершення війни

Цитата

“Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження російської економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки”, — написав Подоляк.

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Михайло Подоляк розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за “прості рішення” щодо завершення війни, де вказав, що “Маск віддає перевагу начебто чарівним “простим рішенням — обміняти чужі території на ілюзорний мир”.

Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки.