В ОП рассказали о пути к завершению войны

Цитата

“Не надо бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение российской экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри России = победа Украины и восстановление глобальной безопасности”, — написал Подоляк.

Добавим

Михаил Подоляк раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за “простые решения” относительно завершения войны, где указал, что “Маск предпочитает якобы волшебное “простым решением — обменять чужие территории на иллюзорный мир”.

Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки.