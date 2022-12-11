В ОП рассказали о пути к завершению войны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter написал формулу Украинской победы над Россией, которая приведет к завершению войны, передает УНН.
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“Не надо бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение российской экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри России = победа Украины и восстановление глобальной безопасности”, — написал Подоляк.
Добавим
Михаил Подоляк раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за “простые решения” относительно завершения войны, где указал, что “Маск предпочитает якобы волшебное “простым решением — обменять чужие территории на иллюзорный мир”.
Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 11, 2022