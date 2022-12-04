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Подоляк розкритикував Маска за "прості рішення" щодо завершення війни

Подоляк розкритикував Маска за "прості рішення" щодо завершення війни

Київ • УНН

 • 1872002 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за "прості рішення" щодо завершення війни, передає УНН.

Цитата

"Ілон Маск віддає перевагу начебто чарівним "простим рішенням". "Обміняти чужі території на ілюзорний мир" чи "відкрити всі акаунти, тому що свобода слова має бути тотальною". Але є одне але. Добрими намірами дорога обов’язково вимощена в путінське або вестівське пекло", — написав Подоляк у Twitter.

Контекст

На початку жовтня Ілон Маск зробив низку опитувань у Twitter, у яких, зокрема, ішлося про можливості досягнення миру між Україною і росією, в тому числі шляхом передання Криму рф. Ці дописи викликали обурення в Україні та західних країнах, та натомість знайшли підтримку в росії.

Майже відразу на ці заяви відреагував президент України Володимир Зеленський, запустивши на своїй сторінці у Twitter опитування: "Який Ілон Маск подобається вам більше?" з варіантами відповіді "Той, що підтримує Україну" та "Той, що підтримує росію".

Сам Маск запевнив, що його підтримка України залишається незмінною.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - писав він під дописом Зеленського.

.@elonmusk віддає перевагу начебто чарівним «простим рішенням». «Обміняти чужі території на ілюзорний мир» чи «відкрити всі акаунти, тому що свобода слова має бути тотальною». Але є одне але. Добрими намірами дорога обов’язково вимощена в путінське або вестівське пекло…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 4, 2022

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