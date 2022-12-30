росія розпочне нову хвилю мобілізації 5 січня – Буданов

Цитата

«Насправді, росія має дуже величезні проблеми з комплектуванням вже в існуючих підрозділах – через те, що вони приймають участь у бойових діях, які несуть дуже значні втрати. Так і при формуванні вже нових підрозділів – насправді, їм вже не вистачає живої сили. Виходячи з цього, зараз вони прийняли для себе рішення: з 5 січня чергову хвилю мобілізації. Чи оголосять вони про це саме 5 числа – я не знаю, але в планах стоїть саме 5 січня», - сказав Буданов.

Деталі

Він додав, що росії доведеться починати нову хвилю мобілізації, враховуючи навіть той факт, що триваюча наразі мобілізація, яку вони начебто закінчили – нікуди не поділась. Вона продовжується, і станом на зараз, мобілізують повним ходом людей на війну.

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що керівництво росії наразі розглядає питання загальної мобілізації, не виключено, що рф закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.