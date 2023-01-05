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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Резников рассказал о рисках нападения с беларуси

Киев • УНН

 • 739496 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В стратегических планах кремля – захват всей территории Украины. И белорусское направление может быть использовано для этого. Силы обороны мониторят ситуация на севере и постоянно оценивают риски. Об этом рассказал в интервью Елене Фроляк министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Резников рассказал о рисках нападения с беларуси

Цитата

«Мы наблюдаем внимательно за происходящим и вдоль границы беларуси, и в глубине. Мы понимаем, что в стратегических планах кремля – уничтожение всей украинской государственности, захват столицы и всей территории. А потом, возможно, ведение переговоров с Западом о распределении влияния на остатки, как они думают, Украины. Поэтому белорусское направление может быть ими использовано как стратегическое для нападения. Для этого им нужно сконцентрировать усилия в нескольких местах. Мы готовы к этому, внимательно смотрим и будем смотреть, когда этот риск станет более угрожающим», – рассказал Резников.

Напомним

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и дальше планирует развивать данную отрасль и производить все, от снарядов до самолетов.

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