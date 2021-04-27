Рейтинг принца Гаррі та Меган Маркл впав до найнижчого рівня

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"Згідно з новим опитуванням, рейтинги популярності принца Гаррі і Меган Маркл знову впали до найнижчого рівня після похорону принца Філіпа. Популярність пари раніше різко впала після їх вибухового інтерв'ю з Опрою Вінфрі, в якому вони звинуватили королівську сім'ю в расизмі. І з тих пір вони не завоювали прихильність британської громадськості, оскільки популярність принца Гаррі впала ще на три пункти після похорону герцога Единбурзького 17 квітня», - пише видання.

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Так, згідно зі статистичними даними, популярність вагітної Меган, яка під часу похорону за порадою лікаря залишилася в США, за останні шість тижнів впала на п'ять пунктів.

Тим часом, зросла популярність принца Едуарда і принца Чарльза.

Також повідомляється, що після смерті чоловіка, королева отримала зростання громадської підримки - з 80 до 85 відсотків. Вона залишається найпопулярнішим членом королівської сім'ї.

Згідно з даними видання, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон також залишаються дуже популярними: близько трьох чвертей британців дали їм позитивні відгуки.

Нагадаємо

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл вшанувала пам'ять принца Філіпа особливим вінком і загадковою запискою.

Похорон чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II герцога Единбурзького Філіпа в країні по телебаченню подивилися більш ніж в два рази менше людей в порівнянні з церемонією прощання з принцесою Діаною в 1997 році.



На початку минулого року Меган Маркл обійшла за популярністю Кейт Міддлтон і королеву Єлизавету.