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Рейтинг принца Гаррі та Меган Маркл впав до найнижчого рівня

Рейтинг принца Гаррі та Меган Маркл впав до найнижчого рівня

Київ • УНН

 • 22403 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Рейтинг британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл рекордно знизився після похорону принца Філіпа. Найпопулярнішим членом британської сім'ї залишається королева Єлизавета ІІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dailymail.

Цитата

"Згідно з новим опитуванням, рейтинги популярності принца Гаррі і Меган Маркл знову впали до найнижчого рівня після похорону принца Філіпа. Популярність пари раніше різко впала після їх вибухового інтерв'ю з Опрою Вінфрі, в якому вони звинуватили королівську сім'ю в расизмі. І з тих пір вони не завоювали прихильність британської громадськості, оскільки популярність принца Гаррі впала ще на три пункти після похорону герцога Единбурзького 17 квітня», - пише видання.

Деталі

Так, згідно зі статистичними даними, популярність вагітної Меган, яка під часу похорону за порадою лікаря залишилася в США, за останні шість тижнів впала на п'ять пунктів.

Тим часом, зросла популярність принца Едуарда і принца Чарльза.

Також повідомляється, що після смерті чоловіка, королева отримала зростання громадської підримки - з 80 до 85 відсотків. Вона залишається найпопулярнішим членом королівської сім'ї.

Згідно з даними видання, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон також залишаються дуже популярними: близько трьох чвертей британців дали їм позитивні відгуки.

Нагадаємо

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл вшанувала пам'ять принца Філіпа особливим вінком і загадковою запискою. 

Похорон чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II герцога Единбурзького Філіпа в країні по телебаченню подивилися більш ніж в два рази менше людей в порівнянні з церемонією прощання з принцесою Діаною в 1997 році.

На початку минулого року Меган Маркл обійшла за популярністю Кейт Міддлтон і королеву Єлизавету.

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