Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл упал до самого низкого уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Рейтинг британского принца Гарри и его жены Меган Маркл рекордно снизился после похорон принца Филиппа. Самым популярным членом британской семьи остается королева Елизавета II. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.
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“Согласно новому опросу, рейтинги популярности принца Гарри и Меган Маркл снова упали до самого низкого уровня после похорон принца Филиппа. Популярность пары ранее резко упала после их взрывного интервью с Опрой Уинфри, в котором они обвинили королевскую семью в расизме. И с тех пор они не завоевали благосклонность британской общественности, поскольку популярность принца Гарри упала еще на три пункта после похорон герцога Эдинбургского 17 апреля”, - пишет издание.
Детали
Так, согласно статистическим данным, популярность беременной Меган, которая во время похорон по совету врача осталась в США, за последние шесть недель упала на пять пунктов.
Между тем, возросла популярность принца Эдуарда и принца Чарльза.
Также сообщается, что после смерти мужа, королева получила рост общественной поддержкой — с 80 до 85 процентов. Она остается самым популярным членом королевской семьи.
Согласно данным издания, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон также остаются очень популярными: около трех четвертей британцев дали им положительные отзывы.
Напомним
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекском Меган Маркл почтила память принца Филиппа особым венком и загадочной запиской.
Похороны мужа королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в стране по телевидению посмотрели более чем в два раза меньше людей по сравнению с церемонией прощания с принцессой Дианой в 1997 году.
В начале прошлого года Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету.