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Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл упал до самого низкого уровня

Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл упал до самого низкого уровня

Киев  •  УНН

 • 22396 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Рейтинг британского принца Гарри и его жены Меган Маркл рекордно снизился после похорон принца Филиппа. Самым популярным членом британской семьи остается королева Елизавета II. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

Цитата

“Согласно новому опросу, рейтинги популярности принца Гарри и Меган Маркл снова упали до самого низкого уровня после похорон принца Филиппа. Популярность пары ранее резко упала после их взрывного интервью с Опрой Уинфри, в котором они обвинили королевскую семью в расизме. И с тех пор они не завоевали благосклонность британской общественности, поскольку популярность принца Гарри упала еще на три пункта после похорон герцога Эдинбургского 17 апреля”, - пишет издание.

Детали

Так, согласно статистическим данным, популярность беременной Меган, которая во время похорон по совету врача осталась в США, за последние шесть недель упала на пять пунктов.

Между тем, возросла популярность принца Эдуарда и принца Чарльза.

Также сообщается, что после смерти мужа, королева получила рост общественной поддержкой — с 80 до 85 процентов. Она остается самым популярным членом королевской семьи.

Согласно данным издания, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон также остаются очень популярными: около трех четвертей британцев дали им положительные отзывы.

Напомним

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекском Меган Маркл почтила память принца Филиппа особым венком и загадочной запиской.

Похороны мужа королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в стране по телевидению посмотрели более чем в два раза меньше людей по сравнению с церемонией прощания с принцессой Дианой в 1997 году.

В начале прошлого года Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету.

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