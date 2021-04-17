Меган Маркл вшанувала пам'ять принца Філіпа особливим вінком із запискою

Деталі

Вінок Меган Маркл склала спільно з чоловіком принцом Гаррі і флористом, яка працювала на їх весіллі. При цьому вони дотримувалися “мови квітів” з місцевої флори. Кожна складова вінка була наповнена змістом і відсилала до тієї чи іншої частини життя Філіпа, пише газета.

Як пише видання, в якості поодиноких рослин вони вибрали акант м’який, який є національною квіткою Греції — батьківщини принца, і ерінгіум (синеголовник), який представляє королівських морських піхотинців. У вінок також входили: дзвіночок для подяки і вічної любові, розмарин для позначення пам’яті, лаванда для відданості і троянди в честь червня, місяця народження Філіпа.

До вінка додавалася записка. Її зміст не розкривається.

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Доповнення

Меган Маркл підтримувала з принцом Філіпом хороші відносини. Але вона вирішила не відвідувати похорон герцога Единбурзького, який помер у віці 99 років, щоб не опинитися в центрі уваги. Ще однією причиною стала рада сімейного лікаря, який не рекомендував дівчині летіти через Атлантику і назад, адже вона знаходиться на шостому місяці вагітності.