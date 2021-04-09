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Помер чоловік Єлизавети II принц Філіп, герцог Единбурзький

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У п’ятницю помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II. Про це інформує Букінгемський палац, передає УНН.

Цитата

“З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого улюбленого чоловіка, Його Королівської Високості Принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку”, — повідомили у Букінгемському палаці.

Деталі

Зазначається, що подальші оголошення будуть зроблені у встановлений термін. Про причини смерті наразі не було повідомлено.

Раніше

Варто зазначити, що у березні герцогу Единбурзькому провели успішну операцію на серці у зв’язку з хронічним захворюванням.

Принц був госпіталізований з моменту надходження до лікарні короля Едуарда VII у Лондоні 16 лютого, де він лікувався від інфекції, і виписаний 16 березня.

Принц Філіп мав у червні відсвяткувати 100-річчя.

Він представляв найстаріше за віком подружжя правлячого британського монарха і був найстарішим чоловіком британської королівської сім’ї. Він одружився з Єлизаветою 20 листопада 1947 року.

У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принц Вельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едуард, граф Вессекський.

Після сходження на престол Єлизавети II, не прийняв титул принца-консорта. Титул принца привласнений Філіпу в 1957.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

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