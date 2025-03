Умер муж Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский

Цитата

“С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке”, — сообщили в Букингемском дворце.

Детали

Отмечается, что дальнейшие объявления будут сделаны в установленные сроки. О причинах смерти пока не сообщалось.

Ранее

Стоит отметить, что в марте герцогу Эдинбургском провели успешную операцию на сердце в связи с хроническим заболеванием.

Принц был госпитализирован с момента поступления в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля, где он лечился от инфекции, и был выписан 16 марта.

Принц Филипп должен был в июне отпраздновать 100-летие.

Он представлял старейших по возрасту супругов правящего британского монарха и был старейшим мужчиной британской королевской семьи. Он женился на Елизавете 20 ноября 1947 года.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдуард, граф Уэссекский.

После восшествия на престол Елизаветы II, не принял титул принца консорта. Титул принца присвоен Филиппу в 1957.

