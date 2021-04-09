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Умер муж Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский

Умер муж Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский

Киев  •  УНН

 • 67306 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В пятницу умер 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II. Об этом информирует Букингемский дворец, передает УНН.

Цитата

“С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке”, — сообщили в Букингемском дворце.

Детали

Отмечается, что дальнейшие объявления будут сделаны в установленные сроки. О причинах смерти пока не сообщалось.

Ранее

Стоит отметить, что в марте герцогу Эдинбургском провели успешную операцию на сердце в связи с хроническим заболеванием.

Принц был госпитализирован с момента поступления в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля, где он лечился от инфекции, и был выписан 16 марта.

Принц Филипп должен был в июне отпраздновать 100-летие.

Он представлял старейших по возрасту супругов правящего британского монарха и был старейшим мужчиной британской королевской семьи. Он женился на Елизавете 20 ноября 1947 года.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдуард, граф Уэссекский.

После восшествия на престол Елизаветы II, не принял титул принца консорта. Титул принца присвоен Филиппу в 1957.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

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