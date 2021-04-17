В Великобритании прошли похороны принца Филиппа: каким было прощание

Детали

Согласно ограничениям, действующим в Британии из-за пандемии коронавируса, на похоронах могут присутствовать не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции.

В список гостей вошли члены семей королевы и герцога Эдинбургского, в том числе трое его немецких родственников.

Принц Гарри принял участие в церемонии прощания со своим дедом, беременная жена Гарри Меган Маркл по рекомендации врача осталась в США.

Из-за коронавирусных ограничений, во время церемонии прощания, все члены королевской семьи хранили дистанцию и сидели на расстоянии друг от друга.

Что касается принца Гарри, 12 апреля он прибыл из США в Соединенное Королевство для участия в церемонии прощания. Он вынужден соблюдать режим самоизоляции в течение десяти дней, но присутствовать на церемонии похорон принца Филиппа ему разрешили.

Герцог Эдинбургский завещал не устраивать слишком много "официальности" вокруг его похорон. Однако, весь процесс похорон транслировался онлайн.

При жизни герцог Эдинбургский принимал активное участие в планировании своих похорон и спроектировал катафалк, на котором и перевозили его тело.

Он помог модифицировать Land Rover. Машину перекрасили в военный зеленый цвет, и специально оборудовали открытую заднюю часть для фиксации гроба.

Гроб принца превратили в его личный штандарт, элементы которого символизируют разные стороны его жизни: от рождения в греческой королевской семье до британских титулов. Сверху будет лежать его сабля и флотская фуражка.

Ряд предметов, которые показывают жизнь принца Филиппа и отмечают его заслуги перед страной, выставили на подушках на алтаре в часовне Святого Георгия.

К ним относятся отличия герцога - медали и награды, врученные ему Британией и странами Содружества, - его фельдмаршальский жезл и отличия из Дании и Греции.

Во время похоронной процессии военные оркестры сыграли выбранную принцем музыку, в том числе "Я клянусь тебе, моя страна", "Иерусалим" и "Нимрод".

Кроме того, прозвучала православная молитва "Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего...".

Отметим, что покойный герцог Эдинбургский до своей женитьбы в 1947 году на принцессе Елизавете был принцем Датским и Греческим и принадлежал к Греческой православной церкви. Однако ради женитьбы ему пришлось перейти в англиканство.

Принц Филипп лично выбирал песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, прозвучавшие в ходе панихиды. Это было его предсмертное желание.

Короткое православное молитвослово прозвучало в заключительной части службы, перед тем как гроб с телом герцога было помещено в усыпальницу. Отметим, что речь идет о "российском заупокойном кондаке Киевского распева" в аранжировке сэра Уолтера Перрата (1841-1924) - известного композитора и исследователя православия.

Большое внимание СМИ было сосредоточено на поведении королевской семьи по отношению к Гарри, когда он впервые появился на публике с семьей после того, как пара дала скандальное интервью Опре Уинфри в прошлом месяце.

Члены королевской семьи воздержатся от традиции ношения военной формы, как утверждают газеты, чтобы не смущать Гарри, который, несмотря на то, что отбыл два сроки в Афганистане во время своей военной карьеры, не имеет права носить форму, потому что он был лишен своих почетных воинских званий.

Период национального траура в Британии заканчивается в день похорон. Флаги на всех государственных зданиях в стране будут приспущены до 8 утра следующего дня.