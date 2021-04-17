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У Великій Британії відбулися похорони принца Філіпа: яким було прощання

У Великій Британії відбулися похорони принца Філіпа: яким було прощання

Київ • УНН

 • 83198 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні, 17 квітня, в Віндзорі поховали принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II. Він пішов з життя у віці 99 років 9 квітня. Про це пише УНН з посиланням на телетрансляцію BBC.

Деталі

Згідно з обмеженнями, що діють в Британії через пандемію коронавірусу, на похороні можуть бути присутні не більше 30 людей з дотриманням соціальної дистанції.

До списку гостей увійшли члени родин королеви та герцога Единбурзького, зокрема троє його німецьких родичів.

Принц Гаррі взяв участь у церемонії прощання зі своїм дідом, вагітна дружина Гаррі Меган Маркл за рекомендацією лікаря залишилася у США.

Через коронавірусні обмеження, під час церемонії прощання, усі члени королівської родини зберігали дистанцію та сиділи на відстані один від одного.

Що стосується принца Гаррі, 12 квітня він прибув із США до Сполученого Королівства для участі в церемонії прощання. Він змушений дотримуватися режиму самоізоляції протягом десяти днів, але бути присутнім на церемонії похорону принца Філіпа йому дозволили. 

Герцог Единбурзький заповідав не влаштовувати надто багато "офіційності" навколо його похорону. Проте, весь процес похорону транслювався онлайн.

За життя герцог Единбурзький брав активну участь в плануванні свого похорону і спроектував катафалк, на якому і перевозили його тіло.

Він допоміг модифікувати Land Rover. Машину перефарбували в військовий зелений колір, і спеціально обладнали відкриту задню частину для фіксації труни.

Труну принца обернули в його особистий штандарт, елементи якого символізують різні сторони його життя: від народження у грецькій королівській родині до британських титулів. Зверху лежатимуть його шабля та флотський кашкет.

Низку предметів, що показують життя принца Філіпа та відзначають його заслуги перед країною, виставили на подушках на вівтарі в каплиці Святого Георгія.

До них належать відзнаки герцога - медалі та нагороди, вручені йому Британією та країнами Співдружності, - його фельдмаршальський жезл та відзнаки з Данії й Греції.

Під час похоронної процесії військові оркестри зіграли обрану принцом музику, в тому числі "Я клянусь Тобі, моя країна", "Єрусалим" і "Німрод".

Окрім того, прозвучала православна молитва "Зі святими упокій, Христе, душу покійного раба Твого ...".

Відзначимо, що покійний герцог Единбурзький до свого одруження в 1947 році на принцесі Єлизаветі був принцом Датським та Грецьким і належав до Грецької православної церкви. Однак заради одруження йому довелося перейти в англіканство.

Принц Філіп особисто вибирав піснеспіви, уривки з Біблії і музичні твори, які прозвучали в ході панахиди. Це було його передсмертне бажання.

Коротке православне молитвослово прозвучало в заключній частині служби, перед тим як труну з тілом герцога було поміщено в усипальницю. Відзначимо, що мова йде про "російський заупокійний кондак Київського розспіву" в аранжуванні сера Уолтера Перрата (1841-1924) - відомого композитора і дослідника православ'я.

Велика увага ЗМІ була зосереджена на поведінці королівської сім'ї по відношенню до Гаррі, коли він вперше з'явився на публіці з сім'єю після того, як пара дала скандальне інтерв'ю Опрі Уїнфрі в минулому місяці.

Члени королівської родини утримаються від традиції носіння військової форми, як стверджують газети, щоб не бентежити Гаррі, який, не дивлячись на те, що відбув два сроки в Афганістані під час своєї військової кар'єри, не має права носити форму, тому що він був позбавлений своїх почесних військових звань.

Період національної жалоби в Британії закінчується в день похорону. Прапори на всіх державних будівлях у країні будуть приспущені до 8 ранку наступного дня.

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